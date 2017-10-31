Биологи нашли объяснение массовой гибели нерпы на Байкале

ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Массовая гибель байкальской нерпы происходит, скорее всего, в результате естественного отбора, сообщили РИА Новости биологи Иркутского нерпинария.

Ранее сообщалось, что более 130 мертвых нерп обнаружены на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии. В настоящее время Иркутской межобластной ветеринарной службой и Иркутским противочумным НИИ Сибири и Дальнего Востока проводятся лабораторные исследования материала. Пока официальных результатов этой работы нет.

По мнению специалистов-биологов Иркутского нерпинария, популяция нерп в Байкале слишком велика, чтобы животное чувствовало себя комфортно.

"Массовая гибель нерпы на Байкале, это, вероятнее всего, результат естественного отбора. Корма для такой большой популяции недостаточно, слабые животные заболевают и погибают", пояснили специалисты-биологи, работающие в нерпинарии.

Запрет на добычу и вылов байкальской нерпы в южных районах Байкала был введен в 2009 году. В настоящее время популяция насчитывает примерно 130 тысяч особей, хотя, по мнению байкаловедов ее оптимальная величина – 50-60 тысяч животных.