В Госдуму внесли проект о видеонаблюдении при подсчете голосов на выборах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, законодательно разрешающий размещать средства видеонаблюдения при подсчете голосов на президентских выборах, сообщает пресс-служба депутата.

В настоящее время средства видеонаблюдения можно было устанавливать только в помещениях для голосования.

"Законопроектом предусматриваются изменения, направленные на законодательное закрепление возможности размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования", — говорится в сообщении.

По мнению депутата, это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов.