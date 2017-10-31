Спецслужбы зафиксировали сбор биоматериала россиян, заявил Песков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Спецслужбы России располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей различных российских этносов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта информация по линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется", — сказал Песков журналистам во вторник.