Медведев рассказал, как он все успевает

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Любой человек в свой жизни при желании может найти время и на работу, и на занятия спортом, и на семью, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-диалога с китайскими интернет-пользователями, организованного изданием "Жэньминь жибао", добавив, что ему в настоящее время удается все совмещать.

Глава правительства РФ находится в Китае с двухдневным визитом.

"Вы правы, что с учетом режима работы не всегда легко найти время для занятий спортом, но я все-таки стараюсь это делать, потому что очень важно, чтобы в жизни любого человека присутствовала не только работа, но и возможность побыть с семьей, почитать книгу, позаниматься спортом. Если хочешь чем-то то позаниматься — время найдешь, в конце концов в сутках 24 часа", — сказал премьер РФ, отвечая на вопрос о том, как он совмещает работу и досуг.

Он рассказал, что ему нравятся зимние виды спорта, "когда возникает такая возможность, я стараюсь кататься на горных лыжах, мне это очень нравится, я считаю, что это очень хороший вид отдыха".

При этом Медведев отметил, что он также старается плавать, кататься на велосипеде, считает это необходимым для любого современного человека.