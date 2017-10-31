Байкальские нерпы могли погибнуть от инфекции, считает эколог

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Массовая гибель нерп на Байкале может быть следствием инфекции и саморегулирования численности популяции, заявил РИА Новости руководитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Сергей Шапхаев.

Как сообщили РИА Новости в Байкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора, более 130 мертвых нерп без следов повреждений обнаружено на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии. Погибшие животные обнаружены на участке протяженностью 77 километров между портом Байкал и поселком Култук.

"Это может быть связано с какой-то болезнью, инфекцией, которая поразила нерпу. Сейчас популяция нерпы выросла, и идут процессы саморегуляции, которые еще вызваны и загрязнением окружающей среды. Когда нерпы становится много, то возникают инфекционные заболевания", – сказал Шапхаев.

По его словам, в последний раз массовая гибель нерпы наблюдалась около 20 лет назад, когда тысячи особей погибли от чумки плотоядных.