Больше лайков: Анфиса Чехова назвала условие участия в президентской гонке

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова назвала условие, при котором она согласится принять участие в выборах президента России в 2018 году.

Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте обращение от Партии добрых дел, предложившей выдвинуть телеведущую в качестве своего кандидата, чтобы та "отстаивала интересы народа на главных каналах российского телевидения".

Представители партии отметили, что Чехова может получить на выборах до 20% голосов. Телеведущая решила проверить это утверждение и бросила вызов своим подписчикам.

"Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от "Партии добрых дел", — написала она.

Представитель Чеховой назвала заявление телеведущей "юмором" и отказалась от дальнейших комментариев. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. На сегодняшний день о планах баллотироваться объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, а также журналистка и правозащитник Екатерина Гордон.