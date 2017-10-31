Медведев рассказал, как ему удается оставаться в форме

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что увлекается зимними видами спорта, а летом предпочитает плавать и кататься на велосипеде, чтобы поддерживать себя в форме, о чем рассказал журналистам во вторник.
Медведев напомнил, что в Сочи после Олимпиады осталась масштабная спортивная инфраструктура, которую можно использовать не только для профессионального, но и для любительского спорта. Он отметил, что при возможности он любит покататься там на горных лыжах. Глава правительства уточнил, что считает физическую активность необходимой для любого современного человека.