Для москвичей в День народного единства проведут бесплатные экскурсии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Фестиваль "День народного единства" состоится в Москве с 4 по 6 ноября, в его рамках для жителей города организуют 16 бесплатных экскурсий, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля во вторник.

"Ежегодно 4 ноября мы отмечаем День народного единства. В этот день 400 лет назад Москва была освобождена от захватчиков, и закончилось Смутное время. Между тем наша столица до сих пор хранит память о том непростом времени и может сама рассказать, как это было ", — рассказал руководитель проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов.

Так, на одной из экскурсии посетителям расскажут, как началось Смутное время, кто такой Гермоген и почему его памятник стоит в Александровском саду. На другой экскурсии участники смогут полюбоваться узорами особняков модерна, фундаментальными колоннами классицизма, балюстрадами домов начала 19 века и услышать звон колоколов старейшего в Москве женского монастыря.

Авторская прогулка по "Нехоженым тропам Арбата" расскажет об арбатских закоулках и двориках, посетители узнают, какие дома построили для себя архитекторы Михаил Лопыревский и Константин Мельников и в какой дом поселили в советское время потомков Пушкина и Толстого.

Также желающие смогут во время экскурсий изучить историю Замоскворечья и прогуляться популярными литературными маршрутами "Булгаковский почерк Москвы" и "Пастернак".

Продолжительность каждой прогулки не превышает двух часа. Для участия необходима предварительная запись.