Чайка назвал одну из причин совершения экологических преступлений в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Большинство экологических преступлений в России происходят из-за безответственного отношения органов контроля и дирекций особо охраняемых комплексов, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка во вторник.

"Подавляющее большинство выявляемых нарушений в экологической сфере стали возможными безответственного отношения к исполнению служебных обязанностей должностными лицами контролирующих органов и дирекций особо охраняемых экологических комплексов", — констатировал Чайка на заседании коллегии.

По словам Чайки, повсеместно выявляются преступные факты несоблюдения режима особо охраняемых природных территорий, вырубки деревьев, загрязнения земель отходами, браконьерства, коммерческого использования и продажи редких животных видов.

За последние 2,5 года прокуроры добились запрета доступа более чем к тысяче сайтов, содержащих информацию о продаже краснокнижных животных. За этот же срок выявлено 30 тысяч экологических нарушений, в том числе связанных с незаконными вырубками, браконьерством, самовольным захватом земель, загрязнением окружающей среды.

Для возмещения ущерба уникальным природным комплексам в суды предъявлено почти 5 тысяч исков на сумму 132 миллиона руб. По материалам прокуроров возбуждено 180 уголовных дел.