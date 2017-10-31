Чайка отметил отсутствие очистных сооружений на Байкале

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обратил внимание на отсутствие очистных сооружений и проблемы с размещением отходов от хозяйственной деятельности на Байкале.

"Особое место в заповедной системе занимает Байкальская территория, для которой наиболее актуальны вопросы отсутствия очистных сооружений на предприятиях и в портах, размещения отходов от хозяйственной и рекреационной деятельности, незаконного строительства в водоохранной зоне", — сообщил Чайка на заседании коллегии ведомства.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству в 2018-2020 годах ликвидировать последствия деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината за счет средств бюджета. Он также поручил Генпрокуратуре РФ и Росприроднадзору проверить законность деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на Байкале.

Байкал — самое глубокое пресноводное озеро планеты, максимальная глубина — 1637 метров. Длина береговой линии около 2000 километров. Байкал обладает колоссальным объемом воды — 23 тысячи кубических километров (около 20% мировых запасов).