В России предлагают учредить День победы над Японией

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России предлагают учредить День победы над Японией, сообщает RT со ссылкой на автора идеи, эксперта РАН Анатолия Кошкина.
Отмечается, что до 1947 года День победы над Японией был выходным, а в более поздние годы власти сделали его рабочим, однако проводили в этот день мемориальные мероприятия. Окончательно праздник отменили после распада СССР, не включив его в новое законодательство.
"Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдет и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?" — говорится в обращении.
Авторы инициативы подчеркнули, что возвращение памятной даты подразумевает празднование победы именно над милитаристской Японией и никак не направлено против японского народа.