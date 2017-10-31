В России предлагают учредить День победы над Японией

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России предлагают учредить День победы над Японией, сообщает RT со ссылкой на автора идеи, эксперта РАН Анатолия Кошкина.

Соответствующее коллективное обращение, собравшее более 90 подписей, уже направлено президенту Владимиру Путину. В документе предлагается вновь сделать 3 сентября памятной датой, тем самым восстановив действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 1945 года.

Отмечается, что до 1947 года День победы над Японией был выходным, а в более поздние годы власти сделали его рабочим, однако проводили в этот день мемориальные мероприятия. Окончательно праздник отменили после распада СССР, не включив его в новое законодательство.

"Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдет и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?" — говорится в обращении.

Авторы инициативы подчеркнули, что возвращение памятной даты подразумевает празднование победы именно над милитаристской Японией и никак не направлено против японского народа.