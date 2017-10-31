Верховный суд призвал 80 видов уголовных преступлений считать проступками

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект, согласно которому 80 преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, будут считаться уголовными проступками, в связи с чем обвиняемых будут освобождать от наказания, передает корреспондент РИА Новости с пленума суда.

ВС предлагает признать уголовными проступками преступления небольшой тяжести, за совершение которых закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

"В настоящее время в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера", — указывает суд.

Поясняется, что освобождение от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка будет основано на том, что подобные деяния имеют минимальный характер общественной опасности. Такую меру планируют применять только к совершившим проступок впервые.

Верховный суд проанализировал судебную практику и пришёл к выводу, что в категорию "преступления небольшой тяжести" объединены деяния, весьма существенно различающиеся по характеру общественной опасности.

"Действующий уголовный закон относит к одной и той же категории преступлений небольшой тяжести как деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет (например, кража, мошенничество, истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств), так и деяния, за которые вообще не предусмотрено лишение свободы (например, такие преступления в сфере экономической деятельности, как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств)", — указывает суд.

Таким образом, по мнению суда, существующая категоризация преступлений не позволяет четко дифференцировать уголовную ответственность за преступления небольшой тяжести. Между тем, правовые последствия для совершивших преступления, за которые вообще не предусмотрен срок заключения и преступления, по которым срок лишения свободы не превышает трёх лет одни и те же.

"Совершение любого из данных видов преступлений небольшой тяжести влечет в основном одни и те же правовые последствия, если иметь в виду давность уголовного преследования, погашение судимости, условно-досрочное освобождение от наказания. Очевидно, что отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно различающихся по общественной опасности, не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания", — отмечает ВС РФ.