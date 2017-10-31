Верховный суд призвал 80 видов уголовных преступлений считать проступками

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ подготовил законопроект, согласно которому 80 преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, будут считаться уголовными проступками, в связи с чем обвиняемых будут освобождать от наказания, передает корреспондент РИА Новости с пленума суда.
"В настоящее время в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек. Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера", — указывает суд.
Поясняется, что освобождение от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка будет основано на том, что подобные деяния имеют минимальный характер общественной опасности. Такую меру планируют применять только к совершившим проступок впервые.
"Действующий уголовный закон относит к одной и той же категории преступлений небольшой тяжести как деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет (например, кража, мошенничество, истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств), так и деяния, за которые вообще не предусмотрено лишение свободы (например, такие преступления в сфере экономической деятельности, как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, совершенные без отягчающих квалифицирующих обстоятельств)", — указывает суд.
"Совершение любого из данных видов преступлений небольшой тяжести влечет в основном одни и те же правовые последствия, если иметь в виду давность уголовного преследования, погашение судимости, условно-досрочное освобождение от наказания. Очевидно, что отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно различающихся по общественной опасности, не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания", — отмечает ВС РФ.