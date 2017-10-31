Медведев установил два новых платных участка на дороге М-11

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому два участка автомобильной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" в Тверской и Новгородской областях станут платными на 93 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства во вторник.

"Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург на участках 208-й километр – 258-й километр в Тверской области и 334-й километр – 543-й километр в Новгородской области будет использоваться на платной основе", — говорится в справке к документу.

Согласно распоряжению, использование скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" на участках осуществляется на платной основе до 7 июля 2110 года. Как отмечается в документе, объехать платные участки можно будет по дороге общего пользования федерального значения М-10 "Россия".

Подчеркивается, что принятое решение позволит начать эксплуатацию этих участков автомобильной дороги на платной основе. Средства, полученные за счет сбора платы за проезд, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.