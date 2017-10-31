На Байкале погибло более 130 особей нерпы

КРАСНОЯРСК, 31 окт — РИА Новости. Более 130 мертвых нерп без следов повреждений обнаружено на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии, сообщили во вторник РИА Новости в Байкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Ранее в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в конце прошлой недели служба ветеринарии региона и ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" организовали выезд для установления факта гибели нерпы. Погибшие животные обнаружены на участке протяженностью 77 километров между портом Байкал и поселком Култук.