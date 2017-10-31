Путин подписал закон о праве задерживать должников по алиментам

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон был принят Госдумой 20 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Закон наделяет судебных приставов-исполнителей, в случае выявления административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев, полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство, для наложения штрафа. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей, уточнил ранее один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Он отмечал, что нередко должники, которые в течение двух и более месяцев без уважительной причины уклонялись от уплаты алиментов, не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее судебные приставы не имели права осуществлять в отношении этой категории должников меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление. Однако при выявлении других административных правонарушений, производство по которым осуществляют судебные приставы, они вправе применять указанные меры.

Отсутствие такой возможности вынуждало приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции, что существенно замедляло процесс производства по делу об административном правонарушении, указывал депутат. Кроме того, это создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел и усложняло процедуру привлечения к административной ответственности по столь значимым исполнительным производствам как взыскание алиментов, подчеркивал парламентарий.