Медведев распорядился расширить порт под Краснодаром

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Кавказ в Краснодарском крае для обеспечения строительства трассы "Таврида" в Крыму. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства во вторник.

Как сообщается, распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Кавказ для обеспечения приема дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов.

"Это обусловлено строительством в Крыму трассы "Таврида". Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объемов инертных материалов", — уточняется в справке к документу.

Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Полная стоимость строительства трассы "Таврида" в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей.