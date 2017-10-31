Центр "Амурский тигр" подарил Казахстану две скульптуры тигров

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт — РИА Новости. Центр "Амурский тигр" подарил Казахстану две скульптуры амурских тигров из национального павильона России на выставке ЭКСПО-2017 в Астане, сообщил центр.

Скульптура, оформленная по мотивам художника Геннадия Павлишина и получившая название "Удэге", разместилась в павильоне "Нур Алем" в Астане. Вторая – "Гжель" – установлена на аллее Шымкентского государственного зоологического парка.

"Генетически наиболее близким к некогда обитающему в Казахстане туранскому тигру является именно амурский подвид, и именно по этой причине он был выбран в качестве подвида-источника для проекта по возвращению тигров в природу. Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям наших стран популяция тигра в Казахстане будет восстановлена уже в ближайшем будущем. А пока что, выражаясь метафорически, первыми тиграми, вернувшимися в Казахстан, стали именно наши скульптуры", — сказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

На ЭКСПО-2017 скульптуры стали частью экспозиции павильона России, посвященной проектам и программам по сохранению амурского тигра. Скульптуры амурских тигров были представлены в 2016 году на Красной площади в Москве в рамках арт-проекта "Парад диких кошек". Всего для проекта было создано пять фигур в разном оформлении. Помимо "Удэге" и "Гжели" в коллекции были тигры, украшенные городецкой и мезенской росписью, а также японской гравюрой.

Амурский тигр – самый северный, самый крупный и один из самых редких подвидов тигра на Земле. Сегодня в дикой природе России обитает около 523-540 особей, что составляет почти 95% от его мировой популяции.