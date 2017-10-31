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Общество

Смерть манекенщицы. В каких условиях работают юные модели в Китае

08:0031.10.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМодели в гримерной перед началом показа. Архивное фотоМодели в гримерной перед началом показа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая, Екатерина Постникова. Четырнадцатилетняя Влада Д. из Перми уехала покорять модельный бизнес в Шанхай, а 27 октября умерла в одной из китайских клиник. По официальной версии, причиной смерти девочки стала дисфункция внутренних органов, но, как сообщают СМИ, она работала в Китае по 13 часов в сутки и могла умереть от истощения.

Корреспонденты РИА Новости выяснили, как несовершеннолетние модели попадают на заработки за границу, кто может защитить их в чужой стране и почему модельный бизнес иногда может убить.

Российская модель, работающая в Китае
© Фото : предоставлено моделью Анастасией Брагиной
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"Наша за границей"

В Китае до трагедии Влада успела побывать дважды. Директор модельной студии Great Model Эльвира Зайцева, где работала Влада, рассказывает, что из-за юного возраста девочка не могла работать в Европе, поскольку правила для несовершеннолетних моделей там жесткие. "Зато на Востоке у нас есть свои успехи", — уточнила директор.

Какое-то время директор студии даже делилась в соцсетях достижениями своей подопечной, а 26 октября опубликовала фото Влады с просьбой организовать сбор средств, потому что девочка заболела. Позднее в беседе с корреспондентом РИА Новости Зайцева объяснила, что средства собирали для мамы Влады, которая находится в декретном отпуске, не имеет загранпаспорта и денег, чтобы оперативно выехать за границу.

Директор студии добавила, что не знает, была ли у модели страховка, — за это отвечали родители.

"Наша бренд-студия не имеет никакого отношения к оформлению документов. Мы занимаемся конкурсами красоты, показами, мероприятиями", — сказала Зайцева. По ее словам, зачастую родители берут на себя роль продюсера и ищут ребенку работу, в том числе и за границей: "К сожалению, мы не имеем к этому отношения".

Она не верит, что девочка могла работать 13 часов подряд. "Это бред. У нее не было показов ни в этот день, ни накануне. Накануне у нее была съемка для каталога, и никто не может ответить, сколько она продолжалась, кроме как китайское агентство", — уверена Зайцева.

© AFP 2017 / Nicolas AsfouriМодели во время показа коллекции Tao Tao на Неделе моды в Пекине, КНР. 30 октября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
Модели во время показа коллекции Tao Tao на Неделе моды в Пекине, КНР. 30 октября 2017

Мама погибшей девочки Оксана Д. утверждает, что ребенок был абсолютно здоров. По ее словам, о болезни дочери она знала и до последнего созванивалась с ней. О том, была ли у дочери необходимая медицинская страховка и действительно ли она перерабатывала на съемках, женщина корреспонденту РИА Новости не ответила.

Подписывай или беги

"Никакой суровой и сложной работы не было, — говорит Вера, коллега по кастингам погибшей школьницы. — Влада мечтала стать топ-моделью и, как я думаю, если ей предлагали дополнительную работу, она соглашалась".

Девушка измеряет талию. Архивное фото
© Fotolia / yuriyzhuravov
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По мнению Веры, китайское агентство, которое давало работу Владе, ее прав не нарушило: юная модель сама хотела брать как можно больше съемок. Однако именно таким потоком заманчивых предложений от агентств модели зачастую обрекают себя на добровольное рабство и, опасаясь проблем с работодателями, трудятся на условиях, которые выдвигает китайский агент. Так, другая девушка-модель, Анастасия Сергеева из Ессентуков, с ужасом вспоминает свой первый опыт работы в Китае, когда по незнанию решилась сотрудничать с одним из черных агентств.

"Когда я прилетела в Пекин, меня не встретили, как мы договаривались, и мне пришлось добираться одной на поезде до города Синьсянь. Я попала в отвратительный вагон с нечеловеческими условиями. Вместо того чтобы встретить меня как положено, доставить до отеля и дать возможность хотя бы поесть и принять душ, представители агентства отвезли меня в офис и заставили подписывать договор".

"В офисе стало страшно: велюровые диваны, кресла, ковры, а на стене приклеен плакат с изображением полуголых девиц — я думала, что уже оттуда не выйду", — рассказывает Анастасия.

Модель вспоминает, как ей сразу же предложили выйти в ночную смену и объяснили, что если она не будет работать, как предлагают менеджеры китайского агентства, то у нее не будет выходить ставка 800 долларов, на которую они изначально договорились.

© AP Photo / Andy WongМодели во время показа коллекции Elegant Prosper на Неделе моды в Пекине, КНР. 30 октября 2017
© AP Photo / Andy Wong
Модели во время показа коллекции Elegant Prosper на Неделе моды в Пекине, КНР. 30 октября 2017

"Нас использовали как хотели: могли дать дневную съемку, на которую действительно уходило по 12-15 часов, но в них заложено время на дорогу. Сам съемочный процесс не занимал больше четырех часов. После изнурительного дня нас могли заставить работать с консумацией, пить с гостями в ночном клубе или выносить шампанское в красивых платьях. По мнению китайских агентов, это не работа, они считают, что так мы отдыхаем. И оплата ничтожная", — говорит девушка.

Милан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Такой рабочий день, по словам Анастасии, обычно заканчивался поздней ночью, но уже в четыре утра к моделям могли без предупреждения прийти домой и сказать: "Сегодня съемка, собирайтесь, у вас 10 минут".

Она уточняет, что подобные случаи нарушения прав моделей чаще всего происходят в небольших китайских городах. В мегаполисах такое встречается гораздо реже: "Многие девочки приезжают в Китай, говорят родным, что работают моделями, а по факту танцуют в клубах или пьют с гостями. Но это уже не модельный бизнес".

Причина того, почему так много молодых девушек стремятся в Китай, одна: в этой стране проще создать себе объемное портфолио, после которого уже можно пробовать силы на европейских кастингах и сделать карьеру.

Танцовщица Настя, которая тоже работает в Китае, рассказывает, как некоторые модели  подрабатывают по ночам с риском для здоровья и даже жизни. По ее словам, девушки сами нарываются на неприятности, желая заработать больше или стать популярной: "Мне известен случай, когда она девушка, имеющая проблемы с печенью, выпивала с китайскими гостями. Ей говорили, что это плохо кончится, будут проблемы со здоровьем, но она отвечала: "Мне все равно, я хочу заработать больше денег". Она умерла в Китае".

В топ-модели с 14 лет

Французская фитнес-модель и блогер Ребекка Бургер
© Фото : аккаунт Rebecca Burger в Facebook
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Представитель модельного бизнеса в Китае, пожелавший остаться неизвестным, в интервью РИА Новости рассказал, что контракт с несовершеннолетними девушками из России в Китае заключают через официальных представителей, на месте у модели должен быть куратор, который следит за здоровьем и проверяет документы подростка.

При этом родители зачастую не до конца вникают в особенности контакта, которые заключают иностранные агентства с их детьми, а сами подростки в силу возраста не могут до конца объективно оценить ситуацию и предлагаемые условия труда. Если агентство работает по-черному, то возможны и многочасовые переработки, с которыми едва справляются взрослые модели, и так называемое трудовое рабство вплоть до оказания эскорт-услуг.

"Я сомневаюсь, что девочка хорошо знала китайский язык и могла понимать, что от нее требуется. А английский знают далеко не все китайцы", — говорит собеседник агентства.

© AP Photo / Andy WongМодели во время показа коллекции дизайнера Dilara Zakir на Неделе моды в Пекине, КНР. 30 октября 2017
© AP Photo / Andy Wong
Модели во время показа коллекции дизайнера Dilara Zakir на Неделе моды в Пекине, КНР. 30 октября 2017

По сообщениям СМИ, у Влады такой куратор в Китае был, некто Дмитрий С. Он занимался фотосъемкой и продюсированием работы девушек в разных странах. Однако связаться с ним и выяснить о его сотрудничестве с Владой не удалось.

"Российское законодательство, по сути, никак не регулирует отношения несовершеннолетних и организаций, использующих детский труд", — говорит Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. По его словам, для выезда детей за рубеж необходимы лишь загранпаспорт, виза, согласие родителей и медицинская страховка.

"Ответственность за подростка, выехавшего за рубеж в сопровождении агента, несут только его законные представители — родители или опекуны", — отмечает Миков.

Согласно российскому Трудовому кодексу, дети в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю. По словам управляющего партнера коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимира Старинского, российское агентство может понести ответственность вплоть до уголовной, если оно не предоставило медицинскую страховку Владе Д.

Наталья Макей. Архивное фото
© Фото : аккаунт Натальи Макей в Instagram
Погибла известная белорусская модель Наталья Макей
"Китайское агентство можно будет привлечь лишь в том случае, если будет доказано, что рабочий день модели превышал установленные нормы", — говорит Старинский. По словам юриста, родители в данном случае ответственности нести не будут.

В следственном управлении СК по Пермскому краю пока не сообщают, будут ли российские следователи проводить проверку в связи со смертью девушки. Российский консул в Шанхае Андрей Куликов отметил, что окончательного диагноза пока нет, для его подтверждения китайской стороной необходимо вскрытие.

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