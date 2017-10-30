В России ужесточили штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон был принят Госдумой 11 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Поправки вносятся в КоАП, устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении. Ранее штраф составлял 1500 рублей.