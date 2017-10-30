Комиссия ГД по этике может рассмотреть слова Жириновского о мусульманках

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Комиссия ГД по вопросам депутатской этики может рассмотреть скандальное высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о мусульманских женщинах и без соответствующего заявления, сообщил РИА Новости председатель комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе "Международная политика – Россия 2030", говоря о проблемах демографии на планете, резко отозвался о многодетных мусульманских женщинах.

"Я думаю, мы завтра рассмотрим высказывание. Но Владимир Вольфович не первый раз высказывается в таком стиле", — сказал Аршба агентству.

Парламентарий уточнил, что на данный момент соответствующих заявлений в комиссию не поступало. "Это очень серьезно резонансное высказывание, мы можем и без заявлений рассмотреть", — заключил он.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, комментируя резонансное высказывание Жириновского, сказал, что после подобных заявлений "надо скорую помощь вызывать человеку".