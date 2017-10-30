Авто для президента: опубликованы кадры испытаний седана "Кортеж"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В сети появилось видео испытаний седана из линейки автомобилей представительского класса для первых лиц государства "Кортеж". Запись опубликована на YouTube-канале AutoreviewRu.
На кадрах авто проезжает по полигону Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" под Дмитровом. По словам авторов ролика, полноприводный седан получил восьмицилиндровый двигатель мощностью 650 лошадиных сил с турбонаддувом и девятиступенчатую коробку передач. "Этот этап испытаний сфокусирован на доводке силового агрегата", — утверждают они.
Ранее седан из проекта "Кортеж" "засветился" в Швеции во время зимних испытаний. Тогда эксперты отметили схожесть отечественного авто с зарубежными моделями представительского класса.
Проект "Кортеж" реализуется по распоряжению правительства России от 6 февраля 2014 года и предполагает создание семейства автомобилей (лимузин, седан, внедорожник и минивэн) на единой модульной платформе (ЕМП) для первых лиц государства.
Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. На линейку авто планируется потратить 12,4 миллиарда рублей.