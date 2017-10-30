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Кто-то целенаправленно собирает биоматериал россиян, заявил Путин

21:0030.10.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что кто-то с неизвестными целями собирает биоматериал россиян по всей стране.

Солдаты армии США. Архивное фото
© AFP 2017 / Seyllou
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Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения собирают образы российских граждан с неизвестными целями.

"Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — сказал Путин.

Биоматериал для ВВС

В середине июля на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity был опубликован контракт, в котором сказано, что учебное авиационное командование ВВС США заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов синовиальную жидкость. Заявки на тендер принимались до 27 июля.

Солдаты вооруженных сил Германии. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe
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"Все образцы свежезамороженной синовиальной оболочки здорового человека и рибонуклеиновой кислоты здорового человека должны быть русского/европеоидного происхождения", — говорилось в контракте.

Среди условий контракта были указания на то, что доноры синовиальной оболочки не должны иметь травм опорно-двигательного аппарата и болеть ВИЧ, гепатитом B, C или сифилисом. Отмечалось, что образцы оболочки и РНК могут поступать от разных доноров. При их предоставлении необходимо было указать пол, возраст, этническую принадлежность, стаж курения, медицинскую историю, рост, вес и другие данные.

Образцы доноров с Украины не принимались.

В контракте не уточнялось, зачем ВВС США понадобился биоматериал россиян.

Сотрудники со знанием русского языка

Заинтересовались россиянами и в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ). Ведомство открыло набор сотрудников со знанием русского языка.
"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", — говорилось в сообщении ЦРУ в Twitter от 29 сентября.

Американские военные во время учений в Германии, архивное фото
© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
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В надписи на прикрепленном к сообщению изображении отмечалось, что "в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ" можно "раскрыть правду".

Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию пользователей. В частности, один из них написал, что "у Трампа уже есть работа". Пользователь из Великобритании написал: "Это самое скучное сообщение с предложением вакансии. Вы не смотрите фильмы?". Еще один пользователь Twitter из США написал: "Эти ребята знают, в чем дело. Ходят слухи, что приближаются выборы в России".

Солдаты Национальной гвардии США. Архивное фото
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Набор русскоговорящих специалистов объявили также в Германии. Статистов со знание языка в конце марта искали для учений армии США.

Принятые на работу должны были имитировать гражданское население кризисного региона (то есть изображать русских) на полигоне Хоэнфельс под Нюрнбергом в "приближенном к действительности учебном сценарии". В ходе учений специальные жилеты с инфракрасными датчиками помогали подсчитать количество "пострадавших русских".

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