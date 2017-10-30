Жена Джигарханяна покинула Россию, но пообещала вернуться

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская покинула в воскресенье Россию и вернется в Москву, когда ситуация успокоится, заявила РИА Новости ее представитель Ирина Мазур.

Ранее в СМИ сообщалось, что имеющая украинское гражданство Цимбалюк-Романовская с матерью улетела в Тбилиси, откуда, возможно, отправится в Киев.

"Виталина вместе с мамой улетела в воскресенье из России, потому что считает, что она сделала все, что от нее требовали. Она уволилась по собственному желанию с поста директора Театра Джигарханяна и согласна на развод с ним… Виталина улетела из России не навсегда, и она, безусловно, вернется, когда ситуация успокоится", — сказала Мазур.

Как рассказала мать Цимбалюк-Романовской во время передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир", ее дочь покинула Россию, потому что боится преследования. "Я чувствую себя здесь, как в фильме "Место встречи изменить нельзя" — в государственном театре творится какой-то махровый беспредел, — сказала Лидия Ивановна. — Конечно, Виталина боится, куда здесь можно спрятаться. Но как только ситуация успокоится и определится, и нас захотят услышать, мы вернемся".

Цимбалюк-Романовская, которая также по Skype участвовала в передаче, подчеркнула, что ничего незаконного она не совершила. "Я надеюсь все-таки на какой-то вменяемый конец этой истории", — сказала она.

На прошлой неделе в Театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. Артист 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу, где пробыл две недели.

Мазур сообщила об увольнении Цимбалюк-Романовской из театра и ее решении развестись с Джигарханяном 19 октября. В понедельник она рассказала, что развод Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской состоится 9 ноября, все необходимые для этого документы уже готовы.