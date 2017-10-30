Голодец раскритиковала школьную программу по русскому языку

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Школьная программа по русскому языку не привязана к ожидаемым результатам от выпускников школ и зачастую не соответствует требованиям реальной жизни, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Программа (по русскому языку — ред.) не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем. Мы не выставляем почему-то наши ожидания по словарному запасу. Здесь уже один раз обсуждали. Мы словарный запас ребенка не ставим своей задачей, и мы не проверяем его никогда. Но мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик", — сказала Голодец на заседании совета по русскому языку.

Замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина не смогла ответить, зачем российских школьников учат фонетическому разбору слов. Она сказала, что это сегодня входит в примерную образовательную программу.

Как пояснила ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая, фонетический разбор слов действительно необходим, так как 70% слов в русском языке основывается на звуковом восприятии. Однако, по ее мнению, изучение этой темы достаточно на практическом уровне, а не в теории, как это преподается сегодня. "Для первого класса это, конечно, избыточно", — добавила Русецкая.

По словам замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной, всего за время обучения в школе дети изучают русский язык в среднем около 1,2 тысячи часов. Она отметила, что сегодня в примерных образовательных программах прописано формирование компетенций, а не конкретных требований к знаниям школьника.

По данным, которые позже озвучила Голодец, ребенок в школе на изучение русского языка тратит 1340 часов. "Это огромное время жизни ребенка. Некоторые еще берут репетиторов. Это неэффективно построенная программа. Надо провести ревизию", — подчеркнула вице-премьер.