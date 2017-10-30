МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец предложила урегулировать систему словарей русского языка, чтобы избавить учителей и школьников в процессе образования от путаницы из-за дискуссий лингвистов.

На заседании совета по русскому языку был поднят вопрос о разнице в орфографических и толковых словарях, из-за чего учителя могут преподавать разные нормы русского языка школьникам.

"Это лингвисты не могут договориться. Это не система образования. Система образования не может ни на что опереться. А потом мы начинаем детей учить. Одни научили по одному (словарю – ред.), а другие – по другому. А на экзамене это все обнаружилось. И к кому вопрос? К учителю? К ребенку?" — сказала Голодец.

Она отметила, что не предлагает выбрать какой-то один словарь. "Но должна быть некоторая система регулирования. Или надо тогда сказать, что такие-то слова можно и так, и так (произносить – ред.)", — добавила вице-премьер.

Голодец отметила, что трансформации слов наблюдаются как в орфографических, так и толковых словарях.

"Это должна быть постоянно обновляемая электронная система, которую кто-то ведет, какие-то профессиональные люди, достаточное количество профессиональных людей. Нужно ли нам такое ввести и какова должна быть структура, давайте поручим создать (рабочую группу – ред.). Только это должно быть очень жизненное и жизнеспособное", — заключила Голодец.