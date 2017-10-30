Власти Чувашии выделили на улучшение жилищных условий более 3,2 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 30 окт — РИА Новости. Более 3,2 миллиардов рублей власти Чувашии выделили на улучшение жилищных условий почти шести тысяч семей, приводит пресс-служба слова главы Чувашии Михаила Игнатьева.

"Правительство республики выполняет все обязательства по обеспечению жильем различных социальных групп населения. В этом году в рамках жилищных программ из бюджетов различных уровней выделено более 3,2 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий 5,7 тысяч семей", — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

На обеспечение жильем 562 молодых семей, специалистов и граждан, проживающих в селах, в текущем году было выделено 403 миллиона рублей, приводит пресс-служба слова министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимира Михайлова. По его словам, к 1 октября свои жилищные условия улучшили 357 семей.

Кроме того, с 2010 года на улучшение жилищных условий почти шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Чувашской Республике, было направлено около шести миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. На возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам в текущем году направят 106 миллионов рублей. Государственную поддержку в регионе получают более 3 тысяч молодых семей, уточняет пресс-служба.