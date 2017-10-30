Необходимо помнить о репрессиях, но нельзя сводить счеты, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Помнить о репрессиях, случившихся в Советском Союзе, и причинах, породивших их, необходимо, но нельзя вновь подталкивать общество к черте противостояния и призывать к сведению счетов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности, только на этой основе мы можем решить задачи, которые стоят перед обществом и страной, перед Россией, которая у нас одна", — сказал Путин на церемонии открытия мемориала "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.

В заключение он процитировал слова Натальи Солженицыной. "Знать, помнить, осудить и только потом простить". Полностью присоединяюсь к этим словам", — сказал российский лидер.