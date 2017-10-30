Московские власти назвали маршруты, на которых появятся первые электробусы

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Первые электробусы начнут курсировать в разных районах Москвы, власти города уже определяют маршруты, по которым запустят электрический общественный транспорт, заявил в ходе общественных слушаний заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Первые электробусы могут пойти по маршрутам под номерами 7, 34к, 42, 76, 36, 83, 80, 73, 102 – это ряд маршрутов в нашей высокой степени проработки", — сказал он.

Данные маршруты пролегают в том числе через ВДНХ, Преображенскую площадь, Воробьевы горы, Кутузовский проспект.

Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы.

Предполагается, что первый тендер на закупку 300 электробусов "Мосгортранс" объявит до конца 2017 года, а сами автобусы планируется запустить на городские маршруты в 2018 году.