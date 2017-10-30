Эксперт: "приоритет круга" поможет водителям адаптироваться к стандартам ЕС

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Изменение в очередности проезда при круговом движении поможет российским водителям адаптироваться к европейским стандартам, заявил РИА Новости вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, вносящее изменение в очередность проезда при круговом движении: приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу.

"Данное изменение обсуждалось уже давно. До последнего момента действовала своеобразная полумера — в зависимости от знака на перекрёстке с круговым движением действовало то или иное правило. Теперь наконец-то в этом вопросе поставлена точка. И, по моему мнению, в правильном направлении", — поделился Холодов.

Он отметил, что такая мера приблизит российских автомобилистов к европейским стандартам, где такие правила действуют уже давно. Таким образом, отечественным водителям будет легче ориентироваться на европейских дорогах.

"Сейчас следует оперативно убрать уже ненадлежащие знаки на тех перекрёстках, где приоритетность была другой. А таких множество. Если это не сделать, то будет большая путаница", — заключил автоэксперт.

Согласно закону, который подготовили в МВД, априорный приоритет получают водители, которые едут по кругу, остальные должны им уступать. В МВД отмечали, что при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти, а существующие нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.