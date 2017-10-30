Эксперт: "приоритет круга" поможет водителям адаптироваться к стандартам ЕС

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Изменение в очередности проезда при круговом движении поможет российским водителям адаптироваться к европейским стандартам, заявил РИА Новости вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, вносящее изменение в очередность проезда при круговом движении: приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу.
"Данное изменение обсуждалось уже давно. До последнего момента действовала своеобразная полумера — в зависимости от знака на перекрёстке с круговым движением действовало то или иное правило. Теперь наконец-то в этом вопросе поставлена точка. И, по моему мнению, в правильном направлении", — поделился Холодов.
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34.0%Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"
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"Сейчас следует оперативно убрать уже ненадлежащие знаки на тех перекрёстках, где приоритетность была другой. А таких множество. Если это не сделать, то будет большая путаница", — заключил автоэксперт.
Согласно закону, который подготовили в МВД, априорный приоритет получают водители, которые едут по кругу, остальные должны им уступать. В МВД отмечали, что при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти, а существующие нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.