Путин поддержал создание рабочей группы для защиты прав россиян за рубежом

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания при МИД РФ рабочей группы для защиты прав россиян за рубежом.

С такой инициативой в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека выступил член СПЧ Александр Брод. По его мнению, в эту рабочую группу могли бы войти представители профильных НКО, юристы и адвокаты.

"Мне кажется, хорошая идея… Это, может быть, будет даже более эффективно, чем просто административные усилия самого министерства иностранных дел", — сказал Путин.

По словам Брода, за последние пять лет были зафиксированы случаи незаконных задержаний, арестов и депортаций, также преследованиям при исполнении профессиональных обязанностей подвергались российские дипломаты, общественные деятели, правозащитники и журналисты.