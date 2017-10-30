Путин объяснил, зачем участники протестов обостряют ситуацию

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые участники и организаторы акций протеста в России зачастую сознательно обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание.

"К сожалению, некоторые группы протестующих, организаторы этих мероприятий специально сами сейчас обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации для того, чтобы заявить свою позицию, выступить с критикой властей, начиная от муниципальных, кончая федеральными, достаточно обеспечить себе информационное пространство в интернете, СМИ и так далее", — сказал Путин на заседании СПЧ в понедельник.

По его словам, митингующие должны понимать, что специально мешать нормальной жизнедеятельности крупных мегаполисов, перекрывать улицы или еще что-то, вызывая специально агрессию, неправильно, поэтому в разрешении спорных ситуаций по проведению митингов нужно внимательно работать с обеими сторонами.