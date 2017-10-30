Путин призвал государство и правозащитников работать вместе

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правозащитные институты и государство должны совместно работать для неукоснительного соблюдения прав россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник.

"В своей деятельности Совет затрагивает различные сферы, наиболее актуальные и острые вопросы, вносит значимый вклад в объективное отражение ситуации с обеспечением прав граждан. Важно, чтобы Совет и дальше оставался чутким барометром общественных настроений и уделял повышенное внимание тем проблемам, которые волнуют большинство людей", — сказал Путин.

"Правозащитным институтам и государству необходимо совместно работать над тем, чтобы эти базовые права неукоснительно соблюдались, чтобы люди реально ощущали уверенность в своей социальной защищенности", — отметил президент России.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в повестке заседания СПЧ будут вопросы, связанные с работой Совета по обеспечению экологических прав граждан, в частности доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов. Как ожидается, основные выступления правозащитников будут посвящены именно экологии, а также избирательным правам и итогам единого дня голосования, практике реализации свободы собраний в стране.

После заседания президент и члены СПЧ примут участие в церемонии открытия монумента памяти жертв политических репрессий "Стена скорби".