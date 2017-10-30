Всероссийский слет студотрядов в Якутске собрал свыше двух тысяч студентов

ЯКУТСК, 30 окт — РИА Новости. Во Всероссийском слете студенческих отрядов, который состоялся в Якутске с 27 по 29 октября, приняли участие более двух тысяч студентов из 74 регионов России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Якутии.

"Нужно, чтобы студенческие отряды тянулись на Дальний Восток. Именно с этой целью мы предложили провести слёт студенческих отрядов здесь, в городе Якутске", — сказал на церемонии открытия слета глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

В пресс-службе добавили, что впервые на слете был организован Всероссийский конкурс красоты и талантов "Мисс Российские Студенческие Отряды". Его победительницей стала представительница Московского регионального отделения Юлия Ким. Кроме того, на слете прошла IV Всероссийская спартакиада студенческих отрядов Российской Федерации. Впервые в программу спартакиады был включен "мас-рестлинг" — национальный якутский вид спорта, в котором соревнуются в перетягивании палки. Кубок Спартакиады завоевали юноши из Приволжского федерального округа.

В следующем году Всероссийский слет ССО пройдет в Ростове-на-Дону.

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