Путин предложил проанализировать работу стражей порядка на акциях протеста

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил проанализировать работу правоохранительных органов в отношении участников акций протеста, отметив, что свободы должны быть гарантированы.

"Свободы должны быть гарантированы, я с вами полностью согласен. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается. Надо ее все время анализировать и все время делать соответствующие поправки. Это касается и правоохранительных органов, и судебной системы, сомнений нет", — сказал Путин в понедельник на заседании Совета по правам человека.