Прокуроров надо наделить правом возбуждать уголовные дела, заявил глава СПЧ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Прокуроров в России надо наделить правом возбуждать уголовные дела и участвовать в гражданских процессах в защиту прав граждан, заявил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В результате реформы прокурорских и следственных органов в России, прошедшей в 2007 году, следственные органы были отделены от прокуратуры, функции которой теперь ограничиваются надзором за соблюдением законности. Самостоятельно возбуждать уголовные дела прокуроры сейчас не могут.

"Если нельзя создать независимого прокурора, то можно попробовать обеспечить независимость прокурору. Поэтому предлагается дать прокурору право возбуждать уголовные дела, когда речь идет о защите прав и свобод человека и гражданина, выступать в защиту прав граждан по гражданским делам в любой инстанции, знакомиться со всеми материалами уголовного дела на стадии предварительного следствия, давать предварительное согласие на обращение следователя в суд за санкцией на арест или производство обыска. Непременно следовало бы ввести обязательный ежегодный отчет о прокурорах перед населением", — сказал Федотов.

Он напомнил, что предложение об учреждении института независимого прокурора озвучила член СПЧ Тамара Морщакова на прошлой встрече, но "дальнейшего развития эта идея не получила".

"Но проблема восстановления справедливости не может оставаться нерешенной. Вот почему есть идея попробовать подойти к этой проблеме с другой стороны", — отметил глава СПЧ.

Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка не первый год продвигает эту идею, ссылаясь на мировой опыт. В частности, он заявлял, что во всем цивилизованном мире прокуратура осуществляет функцию уголовного преследования в двух плоскостях: "где-то руководит расследованием, где-то сама расследует", тогда как российская модель "сегодня не вписывается ни в одну из конструкций мировой практики".