Путин: столетие революции должно подвести черту под расколом в обществе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что дата столетия Октябрьской революции в России будет воспринята в российском обществе как символ преодоления раскола, разделившего страну на два лагеря.

Глава государства отметил, что открытие в Москве мемориала в память о жертвах политических репрессий особенно актуально в год столетия революции.

"Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть — с ее великими победами и трагическими событиями", — заявил Путин на заседании Совета по правам человека.

Президент выразил уверенность, что Совет будет и дальше работать над объединением общества, "выступать объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем".