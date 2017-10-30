Путин высоко оценил роль Совета по правам человека

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека выразил уверенность в том, что СПЧ продолжит работать на объединение общества и выступать объективным арбитром при разрешении самых сложных проблем.

"Не сомневаюсь, Совет и в дальнейшем будет работать на объединение нашего общества, выступать объективным, мудрым арбитром при разрешении любых, даже самых сложных проблем", — сказал Путин в понедельник.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в повестке заседания СПЧ будут вопросы, связанные с работой Совета по обеспечению экологических прав граждан, в частности доступа к информации о состоянии окружающей среды и строительстве объектов переработки бытовых отходов. Как ожидается, основные выступления правозащитников будут посвящены именно экологии, а также избирательным правам и итогам единого дня голосования, практике реализации свободы собраний в стране.