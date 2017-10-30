Голикова усомнилась в совести глав бюджетных учреждений

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова призвала к совести руководителей бюджетных учреждений и структур, финансируемых из казны, за высокие зарплаты в условиях провозглашенной президентом РФ идеологии умеренных темпов роста заработка.

"Мы видим это (высокие зарплаты — прим. ред.) не только, скажем, в государственных корпорациях или акционерных обществах, которые проверяем, но и часто видим среди дочерних структур, которые создаются за счет взносов в уставные капиталы из федерального бюджета, но и в обычных федеральных государственных бюджетных учреждениях, которые функционируют на принципах установления государственного задания и, в общем, неплохо себе поживают", — сообщила Голикова в интервью телеканалу НТВ

Она признала, что "никто их в этом не ограничивает, они ничего не нарушают". "С другой стороны, возникает вопрос, когда в 2014-2016 годах, и сейчас, и на 2018 год президент провозглашает идеологию все-таки более умеренных темпов роста заработной платы, тем не менее, подведомственные этим же министерствам учреждения позволяют себе больше. Они справедливо говорят, у нас же нет таких ограничений, как у вас на госслужбе. Но хочется задать другой вопрос: а совесть, с ней как?" — добавила глава Счетной палаты.

Заработные платы федеральных государственных гражданских служащих с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 4% впервые с октября 2013 года. Соответствующий проект указа президента подготовило министерство труда и соцзащиты.

Кроме того, ранее в октябре президент России Владимир Путин продлил действие указа от февраля 2015 года о сокращении на 10% зарплат главы государства, председателя правительства РФ, министров, Генпрокурора, главы Следственного комитета, служащих СП.