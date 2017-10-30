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Общество

"Приоритет круга": автоэксперты поддержали изменения в ПДД

15:2530.10.2017
(обновлено: 15:27 30.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЭстакада. Архивное фотоЭстакада. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, поддерживают установление приоритета для водителей, двигающихся по кругу, так как это позволит избежать серьезных аварий. В случае с нанесением диагональной разметки на сложных перекрестках встает вопрос о продуманной организации дорожного движения, полагают они.

Круговое движение. Архивное фото
© Depositphotos / Gudella
Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД‍
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения. Одно из них меняет очередность проезда при круговом движении: приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу. Вторым постановлением регионы наделяются правом наносить специальную (диагональную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками.

Как отмечается в документе на сайте кабинета министров, на автомобильных дорогах России одними из наиболее проблемных участков, связанных с совершением дорожно-транспортных происшествий и затруднениями движения, являются перекрёстки. Во многом такая ситуация обусловлена нарушением участниками дорожного движения пункта 13.2. Правил, в соответствии с которым запрещается выезд на перекрёсток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынуждает водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Согласно документу, цель принятого решения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.

Круг главный

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© Представлено Дахиром Семеновым
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"Что касается нормы, что круг главный – это абсолютно нормальная тенденция. Вот такое единообразие позволит избежать серьезных аварий, потому что разница (при проезде перекрестков с круговым движением – ред.) напрягала водителей. Кроме того, это соответствует европейской системе приоритетов", — сказал руководитель ФАР Сергей Канаев.

Это нововведение поддержал и координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.

"Внесли очень серьезное изменение, которое остановит путаницу при проезде перекрестков с круговым движением. Теперь по умолчанию круг всегда главный. Это абсолютно соответствует правилам проезда кругового движения в тех же самых странах Европы. Это хорошо", — отметил он.

"Вафельная разметка"

Макет электромобиля дальневосточного конструкторского бюро 4232
© Предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"
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С одной стороны, отмечают эксперты, наделение регионов правом наносить специальную (диагональную/вафельную) дорожную разметку – правильное, и кому как не региональным властям определять, где именно сложные участки и где ее наносить. Кроме того, проблему выезда на перегруженный перекресток давно надо решать, добавляют они.

"Однако, здесь больше вопросов к тому, как это будет организовано", — подчеркнул Канаев.

Шкуматов в свою очередь напомнил, что сейчас действует такое правило, что если ты выехал на перекресток, то ты должен его покинуть даже на красный сигнал светофора. "На этих перекрестах (с вафельной разметкой – ред.), если ты не успел ее покинуть до "красного" светофора, тебе придет штраф. Пока не понятно, какой штраф", — отметил он.

Нужно ли приводить ПДД в России в соответствие с европейскими нормами?
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    Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"

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    С самими правилами нет проблем, есть трудности с их соблюдением
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"На самом деле при бездарной организации дорожного движения, которое имеет место быть, применение вафельной разметки вместе со средствами фото- и видеофиксации будет приводить, по сути, к серьезным коррупционным отношениям между частными владельцами камер и местными властями. То есть, очевидно, что установить камеру на таком перекрестке будет очень выгодно и все, скажем так, водители, которые будут пытаться проехать, будут получать штрафы", — добавил эксперт.

Кроме того, по его мнению, на велосипеде на таких перекрестках "можно будет проехать быстро и без штрафа". "Это плюс. Это стимуляция пересаживаться водителей на велосипеды. На машине не можешь, а на велосипеде хорошо", — заключил он.

Изменения в правилах дорожного движения
Главные изменения в правилах дорожного движения

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