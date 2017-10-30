"Приоритет круга": автоэксперты поддержали изменения в ПДД

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, поддерживают установление приоритета для водителей, двигающихся по кругу, так как это позволит избежать серьезных аварий. В случае с нанесением диагональной разметки на сложных перекрестках встает вопрос о продуманной организации дорожного движения, полагают они.
Как отмечается в документе на сайте кабинета министров, на автомобильных дорогах России одними из наиболее проблемных участков, связанных с совершением дорожно-транспортных происшествий и затруднениями движения, являются перекрёстки. Во многом такая ситуация обусловлена нарушением участниками дорожного движения пункта 13.2. Правил, в соответствии с которым запрещается выезд на перекрёсток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынуждает водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.
Согласно документу, цель принятого решения – повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.
Круг главный
Это нововведение поддержал и координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.
"Внесли очень серьезное изменение, которое остановит путаницу при проезде перекрестков с круговым движением. Теперь по умолчанию круг всегда главный. Это абсолютно соответствует правилам проезда кругового движения в тех же самых странах Европы. Это хорошо", — отметил он.
"Вафельная разметка"
"Однако, здесь больше вопросов к тому, как это будет организовано", — подчеркнул Канаев.
Шкуматов в свою очередь напомнил, что сейчас действует такое правило, что если ты выехал на перекресток, то ты должен его покинуть даже на красный сигнал светофора. "На этих перекрестах (с вафельной разметкой – ред.), если ты не успел ее покинуть до "красного" светофора, тебе придет штраф. Пока не понятно, какой штраф", — отметил он.
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Кроме того, по его мнению, на велосипеде на таких перекрестках "можно будет проехать быстро и без штрафа". "Это плюс. Это стимуляция пересаживаться водителей на велосипеды. На машине не можешь, а на велосипеде хорошо", — заключил он.