Гурцкая рассказала о матери погибшей в Шанхае российской модели

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что, по ее информации, семья погибшей в Шанхае 14-летней модели является благополучной, а ее мать серьезно относилась к родительским обязанностям.
"Я связывалась с коллегами из Общественной палаты Пермского края, чтобы понять семейную ситуацию молодой девушки. Влада из благополучной семьи, у неё есть сестра и брат, мама — редактор журнала, которая серьезно относится к своим родительским обязанностям", — сказала Гурцкая РИА Новости.
По ее мнению, невозможно однозначно сказать, кто виновен в этой ситуации. "Мир подиума — жесточайший и безжалостный. За успехом единиц стоят никому не известные трагедии, где и расстройства пищевого поведения, делающие девушек инвалидами, и химические зависимости, и весьма свободные сексуальные нравы. Поэтому я хочу принести соболезнования родным и близким Влады и сказать родителям, атакующим со своими красивыми и такими хрупкими детьми модельные агентства: "А вы уверены, что поступаете правильно? Что ваше желание славы не приведёт к трагедии?", — заявила общественница.
В генконсульстве подтвердили РИА Новости, что школьница находилась в Китае по рабочей визе. Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, однако они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.