Шувалов рассказал об установке камер на перекрестках с желтой разметкой

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Российские регионы получат возможность размещать систему видеофиксакции на перекрестках, на которых будет нанесена специальная дорожная разметка, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов
По словам Шувалова, в течение года эксперты и члены кабмина неоднократно обсуждали необходимость обозначения специальной разметкой перекрестков, на которых часто случаются заторы. Он пояснил, что перекрестки будут обозначаться специальным желтым цветом.
"Когда выезжает на такой перекресток водитель, он должен понимать, что это перекресток, на котором случаются очень часто заторы. И когда он видит такой окрас, то должен заранее определить свои возможности по маневру и закончить соответствующий маневр, не создавая затор", — добавил Шувалов.