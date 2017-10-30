Шувалов рассказал об установке камер на перекрестках с желтой разметкой

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Российские регионы получат возможность размещать систему видеофиксакции на перекрестках, на которых будет нанесена специальная дорожная разметка, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наделил регионы правом наносить специальную дорожную разметку на сложных участках дорог, перекрестках с пересекающимися транспортными потоками.

По словам Шувалова, в течение года эксперты и члены кабмина неоднократно обсуждали необходимость обозначения специальной разметкой перекрестков, на которых часто случаются заторы. Он пояснил, что перекрестки будут обозначаться специальным желтым цветом.

"Субъекты Российской Федерации получают право обозначать такие перекрестки специальным выделенным желтым цветом по диагонали. И, больше того, устанавливается возможность (размещения – ред.) для них видеофиксации, для того чтобы можно было потом эти материалы использовать в делах об административных правонарушениях", — сказал первый вице-премьер.

"Когда выезжает на такой перекресток водитель, он должен понимать, что это перекресток, на котором случаются очень часто заторы. И когда он видит такой окрас, то должен заранее определить свои возможности по маневру и закончить соответствующий маневр, не создавая затор", — добавил Шувалов.