Эксперт спрогнозировал рост числа психических расстройств среди россиян

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число психических расстройств у населения России к 2030 году может вырасти на 15-20% из-за прессинга окружающей среды, сообщил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

"В целом прогнозируется рост пограничных психических расстройств. Он связан с прессингом окружающей среды", — сказал Костюк, выступая в понедельник на конференции, посвящённой психическому здоровью.

В презентации, представленной к докладу, отмечалось, что в перспективе рост числа таких заболеваний прогнозируется до 2030 года. "Примерно на 15-20%", — сказал РИА Новости Костюк.

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН), руководитель отдела пограничной психиатрии научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Юрий Александровский отметил, что не совсем согласен с данными цифрами, так как рассчитать их довольно сложно: далеко не все люди обращаются в таком состоянии за профессиональной помощью. По его словам, некоторые предпочитают обращаться к гадалкам и экстрасенсам.

"Гадалки в ряде случаев могут оказывать помощь. Но эта помощь иногда, если имеется такого рода расстройство, может затягивать такие состояния. Статистики нет, но я думаю, что у нас, к сожалению, из-за низкой культуры, может быть, многих людей, обращаются именно к гадалкам, а не к психологам и психиатрам", — сказал РИА Новости Александровский.

Он пояснил, что большое значение в своё время на состояние здоровья населения оказал распад Советского союза, когда в жизни многих людей произошли глобальные изменения. По его словам, в тот период за помощью часто обращались представители номенклатуры. Сейчас подобным влиянием обладают локальные войны или теракты.

Уровень самоубийств

Как отметил в своём докладе Костюк, в 90-е годы прошлого века уровень самоубийств в РФ вдвое превышал критический показатель.

"Мы наблюдали в 90-е годы, когда этот показатель более чем в два раза превысил критический — 20 случаев на 100 тысяч — и достиг 43 или 46 случаев на 100 тысяч человек, он в значительной степени преодолён. Отчётливо поступательное снижение показалось с 2001 года. В настоящее время этот показатель вышел на уровень 16 случаев на 100 тысяч населения", — рассказал Костюк.

Александровский пояснил, что сейчас российское общество развивается более стабильно в социальном плане, чем в 90-е годы, нет катастрофических изменений в жизни людей, отчего и произошёл спад числа социально-стрессовых расстройств.

По данным, которые представил Костюк, число самоубийств в Москве в четыре раза меньше, чем в целом по РФ. В России этот показатель сегодня находится на уровне 16,5 случая на 100 тысяч человек, а в Москве – 4-4,5 случая.

По его словам, уровень детских самоубийств в мире составляет один случай на 100 тысяч человек, в Москве — 0,7, а в Российской Федерации — два случая на 100 тысяч человек. Данные по подростковым суицидам таковы: 7,4 случаев на 100 тысяч в мире, 11,5 – в РФ, 4,3 – в Москве.

Выступая на конференции, Костюк также рассказал, что по данным ВОЗ, за последние 30 лет значительно возросло число суицидов, совершаемых детьми и подростками, а самоубийство среди молодёжи стали второй ведущей причиной смерти в глобальных масштабах.

"Дети очень сильно подвержены любым влияниям. И если они пропадают из нашего поля зрения, мы допускаем возможность оказывать на них любое влияние. И иногда это может быть губительно. Поэтому самое главное, чтобы наши дети не оставались без нашего внимания", — сказал Костюк журналистам.