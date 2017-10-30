МЧС возьмет под жесткий контроль места зимнего отдыха туристов

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков распорядился взять под жесткий контроль места зимнего отдыха туристов, особенно тех, кто путешествует вне организованных групп.

"У нас продолжает возрастать количество людей, которые ходят по зимним тропам. Организуйте на местах взаимодействие с туристическими фирмами и другими структурами, необходимо взять под жесткий контроль перемещение всех организованных, а особенно неорганизованных групп туристов", — сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС, обратив особое внимание на Северо-Западный регион, Дальний Восток, а также на юг Сибири.

В зимний период планируется открытие на территории России свыше 1 тысячи ледовых переправ, запланирована организация более 1,7 тысячи традиционных мест массового выхода людей на лед и мест для зимней рыбалки.

"Основной приоритет работы министерства в преддверии зимнего периода — проведение предупредительной работы. Это обследование ледовой обстановки, выявление возможных несанкционированных переправ, повышение культуры безопасности населения, привлечение к профилактической работе общественных организаций", — сказал Пучков, добавив, что также необходимо контролировать места скопления рыболовов на льду водоемов.