Шувалов сообщил о снижении числа ДТП и смертности на дорогах в России

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий в России по состоянию на 1 октября снизилось на 6,1%, число погибших — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на совещании главы правительства с его заместителями.

Выступая на совещании, первый вице-премьер рассказал о ситуации с нарушением правил дорожного движения в России по состоянию на 1 октября.

"Количество дорожно-транспортных происшествий в этом году снизилось на 6,1%, и число погибших уменьшилось почти на 10% по сравнению с таким же периодом 2016 года. Отмечается снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения: зарегистрировано почти на 20% меньше таких происшествий", — рассказал он.

Кроме того, стало на 11% меньше случаев аварий, при которых водители задерживались с признаками опьянения и отказывались от прохождения медицинского освидетельствования. "Снижается количество наездов на пешеходов и пострадавших детей в таких происшествиях. Это то, что связано с происшествиями, которые около или на самих пешеходных переходах. И немного уменьшилось, на 0,1%, количество ДТП с участием детей", — подытожил Шувалов.