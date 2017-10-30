Суд отказался рассмотреть иск журналиста Плющева к ФСБ по поводу Telegram

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался рассмотреть иск журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева к ФСБ, в котором он оспаривал требования спецслужбы передать ей ключи шифрования мессенджера Telegram, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.

"Отказать Плющеву в принятии административного иска", — сказано в решении суда, опубликованном на официальном сайте.

Суд пришел к выводу, что оспариваемые действия ФСБ "не нарушают или иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы истца".

Сам Плющев написал в своем Telegram-канале, что он и его защита планируют обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Аналогичный иск подал также журналист Олег Кашин, но процессуального решения по нему еще не принято. Истцы возражали против предоставления ФСБ ключей шифрования переписки, поскольку, по их словам, "это затрагивает наше право (как журналистов) на конфиденциальное общение с источниками информации".

Разработчиков популярного мессенджера регулярно обвиняют регулирующие органы в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию – регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

В середине октября мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Павел Дуров в ответ заявил, что требования ФСБ нереализуемы технически и противоречат Конституции РФ. Юристы Telegram уже обжаловали штраф.