Елена Летучая станет новой ведущей Первого канала

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая, ранее получившая известность благодаря проекту "Ревизорро" на телеканале "Пятница", станет новой ведущей Первого канала, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей телеканала.
"Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях. В рамках проекта "Летучий отряд" Елена соберёт команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права", — заявил собеседник агентства.
Как отметили в дирекции общественных связей, за помощью может обратиться каждый, выложив своё видео или написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с хештегом "летучийотряд". Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений: "Летучий отряд" выедет на место, познакомится с героем серии и на его примере покажет, как вести себя в подобных обстоятельствах.
В МВД РИА Новости сообщили, что журналисты "Ревизорро" не вправе заходить в закрытые помещения ресторанов. В ведомстве заявили, что журналист может вести видеосъемку и проверять достоверность информации, но "деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа" — в данном случае Роспотребнадзора, часть задач которого стала целью авторов "Ревизорро". В Роспотребнадзоре в свою очередь заявили, что сюжеты средств массовой информации о санитарных нарушениях в ресторанах дают основания для внеплановых проверок ведомства.