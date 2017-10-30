Елена Летучая станет новой ведущей Первого канала

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Телеведущая Елена Летучая, ранее получившая известность благодаря проекту "Ревизорро" на телеканале "Пятница", станет новой ведущей Первого канала, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей телеканала.

В сообщении уточняется, что 3 октября Летучая сделала репортаж из Воронежской больницы №2, обнаружив там антисанитарные условия и грубые нарушения, позже история получила продолжение: по результатам публикаций в СМИ за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку.

"Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Елене Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь Елена будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях. В рамках проекта "Летучий отряд" Елена соберёт команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права", — заявил собеседник агентства.

Как отметили в дирекции общественных связей, за помощью может обратиться каждый, выложив своё видео или написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с хештегом "летучийотряд". Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений: "Летучий отряд" выедет на место, познакомится с героем серии и на его примере покажет, как вести себя в подобных обстоятельствах.

Программа "Ревизорро" посвящена проверке отелей и заведений общественного питания. Несколько раз между их владельцами и съемочной группой происходили конфликты. Так, по данным СК, в августе 2015 года сотрудники кафе в Салехарде избили операторов съемочной группы, а также повредили видеокамеру одного из них. Кроме того, владелец одного из ресторанов во Владивостоке обратился в суд с просьбой признать порочащими и не соответствующими действительности сведения о ненадлежащем санитарном состоянии его заведения. Суд принял его сторону, с телеканала "Пятница" в пользу истца взыскали почти 700 тысяч рублей судебных расходов.

В МВД РИА Новости сообщили, что журналисты "Ревизорро" не вправе заходить в закрытые помещения ресторанов. В ведомстве заявили, что журналист может вести видеосъемку и проверять достоверность информации, но "деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа" — в данном случае Роспотребнадзора, часть задач которого стала целью авторов "Ревизорро". В Роспотребнадзоре в свою очередь заявили, что сюжеты средств массовой информации о санитарных нарушениях в ресторанах дают основания для внеплановых проверок ведомства.