Глава Роспотребнадзора рассказала о ходе вакцинации россиян от гриппа

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России привили от гриппа почти 40% населения страны, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

"Именно сегодня мы опубликовали данные, что в этом эпидпериоде привито 39,6% от совокупного населения", — сказала Попова.

Роспотребнадзор подготовил рейтинг регионов по охвату населения вакцинацией против гриппа, который был размещен на официальном сайте ведомства в понедельник.

Сообщается, что на 30 октября в стране привито более 57,9 миллиона человек, что составляет 39% от общей численности населения России. Отмечается, что в ряде субъектов привито свыше 45% населения — в топ-5 лидеров по охвату вакцинацией вошли: Республика Тыва (54,7%), Краснодарский край (53%), Амурская область (46,2%), Санкт-Петербург, (46,1%) Хабаровский край (45,4%).

Однако в некоторых регионах, охват населения, прошедшего вакцинацию ниже, чем в среднем по стране. Среди таких регионов Удмуртия (29,9%), Крым (30,7%), и Московская область (31,8%), сообщает ведомство.

Конгресс "Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения" проходит с 30 октября по 1 ноября в Москве — это крупнейшее отраслевое мероприятие и площадка для обсуждения основополагающих вопросов развития здравоохранения. Конгресс проводится совместно с Министерством здравоохранения РФ.