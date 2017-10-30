В России регламенты телемедицины будут внедрены до конца 2018 года

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Регламенты оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий будут внедрены к концу 2018 года, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

"До конца 2018 года необходимо внедрить регламенты оказания медицинской помощи с помощью телемедицинских технологий и настроить работу многоуровневой системы по основным медицинским профилям от ведущих федеральных центров до региональных организаций первого и второго уровней", — сказала Скворцова.

В июле был принят федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно. Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.