В России регламенты телемедицины будут внедрены до конца 2018 года

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Регламенты оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий будут внедрены к концу 2018 года, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.
В июле был принят федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно. Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.