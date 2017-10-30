"Швабе" готов полностью удовлетворить потребности медцентров в МИМ-340

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" готов полностью обеспечить российские исследовательские центры в сфере биомедицины и микробиологии, клиники и фармацевтические учреждения лазерными микроскопами МИМ, сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

"По оценке специалистов, применение комплекса на практике уже открыло новые возможности в области биомедицинских исследований преимущественно в клинической фармакологии в онкологии. Вместе с тем объем исследований в сфере антологии, кардиологии и в других направлениях медицины существенно расширился. Уверен, что благодаря "умному" микроскопу "Швабе" на базе нового уникального центра будет реализовано еще множество важных для спасения человеческих жизней открытий", — сказал Ожгихин.

Как сообщает пресс-служба холдинга, микроскоп МИМ-340, разработчики которого 2014 году были удостоены премии правительства РФ, работает во многих российских исследовательских центрах, частности в лаборатории эмбриотоксикологии и метагенеза института экспериментальной медицины ФМИЦ им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Этот медицинский центр получил прибор одним из первых.

Генеральный директор института Евгений Шляхто отметил значимость результатов плодотворного сотрудничества центра с холдингом "Швабе", в рамках которого ведутся уникальные исследования в области микроорганизмов и клеточных структур с применением высоких технологий — первого отечественного сверхразрешающего лазерного интерференционного 3D-микроскопа МИМ-340, созданного специлистами Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав "Швабе").