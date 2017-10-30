Глава Минздрава рассказала, как быстро скорая приезжает на вызов

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Бригада неотложной медицинской помощи доезжает до пациента в течение 20 минут в 88% случаев, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

"В 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по стране в 88,2% процентах случаев, а при ДТП – в 94%", — сказала министр.

Она отметила, что это стало возможным благодаря обновлению автопарка скорой помощи. По ее словам, в этом году в регионы также будет направлено 1,1 тысяч машин класса В.